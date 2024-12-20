Происшествия 20.12.2024 в 12:21

Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота

Женщина потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось сегодня утром в районе кладбища возле станции Онохой. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у 56-летней женщины, управлявшей автомобилем «Тойота Спринтер», на ходу открылся капот. В результате она потеряла управление над машиной и врезалась в дорожное ограждение.

В аварии пострадала сама автоледи и ее пассажир. Их доставили в больницу для осмотра.

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