Жительница Бурятии попала в аварию из-за открывшегося на ходу капота

ДТП случилось сегодня утром в районе кладбища возле станции Онохой. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, у 56-летней женщины, управлявшей автомобилем «Тойота Спринтер», на ходу открылся капот. В результате она потеряла управление над машиной и врезалась в дорожное ограждение.В аварии пострадала сама автоледи и ее пассажир. Их доставили в больницу для осмотра.