28-летнего жителя Улан-Удэ приговорили к двум годам колонии за кражу кошелька с картой. Кошелек он похитил, разбив стекло в машине. Мужчина был признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковской карты).

- В суде установлено, что ранее судимый за кражи мужчина, проходя мимо припаркованного автомобиля, решил похитить находящееся там чужое имущество. Тогда он разбил стекло в машине и похитил кошелек, в котором находилась банковская карта. Воспользовавшись картой в магазине, совершил покупки, причинив потерпевшему материальный ущерб, - сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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