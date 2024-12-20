Происшествия 20.12.2024 в 14:44

В Бурятии разгромили нарколабораторию и изъяли крупную партию мефедрона

Изготовители и распространители зелья задержаны
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разгромили нарколабораторию и изъяли крупную партию мефедрона
Фото: архив «Номер один»
На заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации в Бурятии подпольной нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.

«В Республике Бурятия в августе текущего года из тайников, оборудованных у дачного поселка, изъято свыше 17,5 кг мефедрона. В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны», – заявил глава МВД России.

Первую оптовую партию наркотиков полицейские изъяли в середине августа. В ходе дальнейшей работы оперативники ГУНК МВД России совместно с сотрудниками республиканского МВД и УФСБ установили местонахождение наркопроизводства и вышли на след подозреваемых. Их задержали, из лаборатории изъяли оборудование и прекурсоры. Также были обнаружены еще три тайника с мефедроном.

«Предварительно установлено, что один из задержанных откликнулся на размещенное в мессенджере объявление о возможности легкого заработка. По указанию анонимного куратора он арендовал производственное помещение и установил в нем оборудование, полученное через транспортную компанию. Одним знакомый помогал ему изготавливать наркотики, а другой выполнял функции фасовщика и закладчика», - рассказали в МВД.

По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела. Задержанные фигуранты взяты под стражу.
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наркотик

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