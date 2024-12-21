Садизм или несчастный случай?

На ток-шоу «Мужское/Женское» рассказали страшную историю из нашей республики. В Закаменском районе женщина привела свою четырехлетнюю внучку в ванную и облила ее кипятком, который специально принесла из кухни. На этом она не остановилась: бабушка продолжила обливать внучку водой из-под крана температурой 76 градусов. Однако семья обвиняемой все отрицает.В телестудии первым делом озвучили, что у неблагополучной матери отобрали детей и отдали опекуну, в семье которого и пострадала малышка. По словам матери, лишенной родительских прав за пьянство, узнала она о случившемся инциденте от сестры свекрови.- Моя свекровь Ольга намеренно сожгла мою дочь. Ребенок сам об этом сказал, дочка все это помнит, и есть записи, где свекровь во всем признается. Даже дочка свекрови мне как-то раз призналась в том, что это ее мама обожгла мою малышку кипятком, - заявила мама ребенка Татьяна.Ожоги ребенок получил в новогоднюю ночь, однако бабушку Олю задержали только в марте 2024 года.Пластический хирург, которая осматривала пострадавшую, отметила, что она бы не выжила, не обратись опекуны за помощью к медикам.- Девочка получила обширные ожоги, с последующим формированием грубых гипертрофических и келлоидных рубцов на обеих руках, ногах, передней брюшной стенке, промежности. Также у девочки имеется сгибательная контрактура коленных суставов. Настолько грубый рубец, который не позволяет коленному суставу работать полноценно. Ножки у девочки полностью не разгибаются, они всегда находятся в немного поджатом состоянии, - высказалась пластический хирург Полина Соболева.Основная проблема в том, что в ближайшие годы девочка будет быстро расти, а рубцовая кожа не сможет растягиваться. Из-за этого, по словам специалиста, у ребенка будут постоянные вывихи, подвывихи, вплоть до искривления костного скелета. Чтобы этого избежать, надо сделать целый ряд операций.Новым опекуном пострадавший девочки стала другая бабушка – Оксана (мама Татьяны). Остальные двое детей «раскиданы» по родственникам. Один проживает также с Оксаной, другой - у свекра Татьяны. Сестра погибшего мужа Татьяны Зинаида, как и свекор, считают Ольгу ни в чем невиновной.- Дети находились у моей 50-летней мамы. И брата дети, и мои. Семерых ребятишек она воспитывала одна. Это был несчастный случай. Мама сразу же вызвала скорую, полицию. Ребенка госпитализировали в Закаменскую больницу, а через три дня ее эвакуировали в Улан-Удэ, где она провела 1,5 месяца, - вспоминала события сестра мужа Татьяны Зинаида. - Как мне мама рассказала, она гладила в спальне, когда услышала сильный крик. Мама побежала на кухню, а там малышка уронила на себя горячие пельмени. Ее обвиняют в том, что она затолкала ребенка в ванную и обливала кипятком, не разбавляя холодной водой. Но дом у нас старый, и у адвоката есть бумажки от котельной, что на тот момент температура воды составляла 50 - 60 градусов в батареях.Сын Зинаиды в студии сказал то же самое, что и его мать.До «Мужское/Женское» пострадавшая девочка и ее родной братик пообщались с психологом, которому рассказали некоторые подробности жизни с бабушкой.- Когда я спросила: «Скажи, пожалуйста, как случилась эта беда», она сказала, что бабушка ее в ванной кипятком шпарила. Также дети подтвердили, что дисциплина в семье была жесткая. За малейшее неповиновение дети отжимались, их били палкой-чесалкой, - пересказала психолог Алена Иванова.Кульминацией стало откровение второй бабушки, матери Татьяны. Ей малышка также открылась в поисках любви и поддержки.- Они боялись даже ночью подойти к ней и сказать: «Баба, я хочу в туалет». Вроде бы она измажет унитаз ей. Ну, видно, было невтерпеж, и она это… в штанишки. Ну та ее схватила и в ванную. Колотила ее там, включила кипяток. Когда она ее из ванны вытащила, еще и отжиматься заставила с больными ножками. А утром дед пришел с работы с ночной. Спросил: «Что такое?». Ему сказали версию про пельмени. Он вызвал скорую, - подытожила Оксана.На бабушку заведено уголовное дело.- Следствием установлено, что обвиняемая систематически наносила побои малолетней внучке, которая проживала вместе с ней в квартире в городе Закаменске. Помимо этого, в ночь на 31 декабря 2022 года за незначительную провинность женщина привела девочку в ванную комнату, раздела ее, после чего принесла из кухни кастрюлю с кипятком и, проявляя садизм и бесчеловечность, вылила содержимое на тело потерпевшей, - рассказали в Следственном комитете Бурятии. - Затем обвиняемая открыла кран с горячей водой, температура которой достигала 76 градусов, стала обливать тело девочки и нанесла ей не менее трех ударов рукой по голове. В результате этого потерпевшая получила термические ожоги туловища, верхних и нижних конечностей, представляющие опасность для жизни.В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.