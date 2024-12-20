Происшествия 20.12.2024 в 15:58

В Улан-Удэ горел торговый павильон

Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Минувшей ночью на улице Павлова в Улан-Удэ загорелся торговый павильон. Как сообщили в МЧС Бурятии, существовала угроза перехода огня на соседние строения.

«Около получаса ушло на ликвидацию возгорания на площади 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», - рассказали в МЧС.


Еще один пожар случился в Улан-Удэ на улице Бабушкина. Там в многоэтажном доме произошло возгорание в мусоропроводе. Из-за этого подъезд затянуло дымом. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили огонь.
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