Происшествия 20.12.2024 в 15:58
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью на улице Павлова в Улан-Удэ загорелся торговый павильон. Как сообщили в МЧС Бурятии, существовала угроза перехода огня на соседние строения.
Еще один пожар случился в Улан-Удэ на улице Бабушкина. Там в многоэтажном доме произошло возгорание в мусоропроводе. Из-за этого подъезд затянуло дымом. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили огонь.
«Около получаса ушло на ликвидацию возгорания на площади 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», - рассказали в МЧС.
Еще один пожар случился в Улан-Удэ на улице Бабушкина. Там в многоэтажном доме произошло возгорание в мусоропроводе. Из-за этого подъезд затянуло дымом. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно потушили огонь.
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