Происшествия 20.12.2024 в 16:35

В Улан-Удэ пьяная девушка устроила гонки с полицией

Её не остановило даже пробитое колесо
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяная девушка устроила гонки с полицией
Сегодня около 5 утра в Госавтоинспекцию поступило сообщение от граждан, что по улицам Улан-Удэ ездит «Тойота Камри Грация», водитель которой, предположительно, пьян. Информацию об этом передали всем патрулям.

«Иномарку сотрудники ДПС заметили на улице Гагарина и потребовали водителя остановиться. Однако тот лишь прибавил скорость и начал скрываться. Экипажи ДПС организовали преследование. В ходе погони водитель неоднократно нарушал правила и двигался на высокой скорости, подвергая опасности других участников дорожного движения. На улице Ключевской иномарка наехала на бордюр и пробила колесо, но все равно продолжила движение. На проспекте Строителей автомобиль был заблокирован», - рассказали в МВД Бурятии.

Оказалось, что за рулём находится 27-летняя пьяная девушка. Вместе с ней в салоне был 34-летний мужчина - собственник машины. Он также был пьян.

Как выяснилось, водительских прав у девушки не было. В апреле этого года её уже задерживали сотрудники ДПС за пьяное вождение.

«В отношении нарушительницы составлено несколько административных протоколов, автомобиль перемещён на штрафстоянку», - сообщили в полиции.


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