Происшествия 22.12.2024 в 09:56
В Бурятии мужчина умер в своем доме
Его тело обнаружили пожарные, приехавшие на вызов
Текст: Татьяна Жамсуева
По данным ГО и ЧС, на пульт пожарной части поступило сообщение о сильном задымлении в частном доме, расположенном в с. Брянск Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения.
На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление, открытого огня не было. Внутри дома был обнаружен 85-летний мужчина без признаков жизни.
Причины пожара и обстоятельства гибели мужчины выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.
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