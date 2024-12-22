Происшествия 22.12.2024 в 09:56

В Бурятии мужчина умер в своем доме

Его тело обнаружили пожарные, приехавшие на вызов
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии мужчина умер в своем доме
Фото из архива Номер один

По данным ГО и ЧС, на пульт пожарной части поступило сообщение о сильном задымлении в частном доме, расположенном в с. Брянск Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные подразделения. 

На момент прибытия пожарных в доме наблюдалось сильное задымление, открытого огня не было. Внутри дома был обнаружен 85-летний мужчина без признаков жизни.

Причины пожара и обстоятельства гибели мужчины выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.


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