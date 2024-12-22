В Бурятии участились бытовые пожары

По данным новости ТГ-канала новости ГО и ЧС, минувшим вечером в селе Кижинга произошло возгорание внутри магазина. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ в составе 10 человек и 5 единиц техники.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены торговый зал и подсобная комната. Возгорание было потушено в течение 2 часов на площади 64 кв.м. В результате пожара повреждены стены магазины, сгорели подвесной потолок и хозяйственные товары. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства отопительной печи. К счастью, пострадавших нет.

Чтобы не допустить возникновения возгорания в холода, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, напоминает Республиканское агентство ГО и ЧС.