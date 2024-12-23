Происшествия 23.12.2024 в 09:38

В Бурятии пропал еще один подросток

О судьбе мальчика ничего не известно с 18 декабря
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропал еще один подросток
В Бурятии разыскивают 15-летнего Илью Бродникова из села Нижний Саянтуй. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», подросток пропал 18 декабря.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза зеленые.

Был одет: чёрная короткая куртка, чёрные джинсы, тёмно-коричневые ботинки, тёмно-синяя шапка. С собой имел чёрный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для розыска ребенка требуется помощь добровольцев.

Напомним, в Бурятии также продолжается розыск 17-летней Риммы Винниковой. 28 октября она уехала из дома в поселке Клюевка на учебу. На связь с родственниками девушка не выходит с 19 ноября. В последний раз ее видели на улице Бабушкина в Улан-Удэ.
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