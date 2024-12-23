В Улан-Удэ бегущий на «красный» пешеход оказался на крыше легковушки

ДТП с участием пешехода случилось в субботу утром в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Терешковой 44-летний мужчина решил пересечь дорогу на «красный». Он пробежал перед автобусом на правой полосе и угодил под «Тойоту Витц», ехавшую по левой. От удара пешехода забросило на крышу «Витца», откуда он снова слетел на дорогу.«В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован в БСМП», - сообщили в Госавтоинспекции.