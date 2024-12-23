Житель Бурятии случайно спалил свою «буханку»

Пожар случился утром 22 декабря в селе Багдарин. Там загорелся УАЗ-452.«Прибывшие пожарные потушили автомобиль в течение 3 минут. К счастью, пострадавших нет. В результате пожара огнём поврежден моторный отсек и кабина машины», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как уточнили в агентстве, причиной пожара стал сам хозяин авто. Он пытался разогреть паяльной лампой поддон двигателя, из-за чего произошло возгорание.