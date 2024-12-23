Происшествия 23.12.2024 в 10:44

Более 2,5 тысяч жителей Бурятии стали жертвами интернет-мошенничества

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, на интернет-сайтах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 2,5 тысяч жителей Бурятии стали жертвами интернет-мошенничества

Более 2,5 тысяч жителей Бурятии стали жертвами интернет-мошенничества. Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.

- Жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 декабря стали 2 668 жителей республики (+ 51 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 619,9 млн рублей (+ 7,1 млн рублей за последнюю неделю), - сообщили в прокуратуре республики.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Так, житель Иволгинского района в сети Интернет увидел рекламное объявление о заработке от инвестиций. Мужчина оставил свои данные. После этого ему через мессенджер стали поступать телефонные звонки от «сотрудников инвестиционной компании», по указанию которых скачал приложение, необходимое для совершения сделок с валютой.

Также под их руководством он стал переводить на различные банковские счета денежные средства. Когда потерпевший решил забрать свой вклад, ему позвонили из «банка, находящегося в Гонконге», и сообщили, что необходимо заплатить налог, чтобы возвратить сбережения. Тогда он понял, что общался с мошенниками. Общая сумма похищенных у него средств составила более 1 млн. рублей.

 

Фото: ru.freepik.com

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