Происшествия 23.12.2024 в 11:00

Жительница Улан-Удэ, испугавшись уголовного дела, отдала все сбережения аферистам

Лже-следователь ФСБ обвинил горожанку в финансировании терроризма
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ, испугавшись уголовного дела, отдала все сбережения аферистам
Фото: архив «Номер один»
22 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, несколькими днями ранее женщине в мессенджере поступил звонок. Лже-следователь ФСБ сообщил, что улан-удэнка подозревается в материальной поддержке террористов. Избежать наказания можно лишь оказав содействие в задержании преступника.

Аферист дал алгоритм действий: внести деньги на якобы «безопасный счет» Центробанка России, чтобы посмотреть, кто из сотрудников банка спонсирует противоправную деятельность.

Спустя пару дней женщина по требованию псевдо-правоохранителя в банке сняла свои накопления в сумме 850 тысяч рублей. При этом работники кредитного учреждения предупреждали её о видах мошенничества, о данном - в том числе. Но горожанка ответила, что снимает средства для личных целей. Получив наличность, улан-удэнка отправила деньги на указанный мошенниками счёт через банкомат в торговом центре.

После в другом торговом центре горожанка обналичила ещё 1,5 млн рублей, которые также перевела по озвученным реквизитам.

22 декабря женщина сообщила о случившемся мужу и от него узнала, что её обманули.
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