Директора управляшки в Улан-Удэ оштрафовали на 50 тысяч рублей. В подъездах была обнаружена грязь, отсутствовали перила, на крыше дома были трещины.













- УК «Городская управляющая организация» в Улан-Удэ оштрафована на 50 тысяч рублей за неудовлетворительное состояние домов на улице Октябрьской. Специалисты управления муниципальной жилищной инспекции провели проверку после жалоб жителей и обнаружили грязь на стеклопакетах и подоконниках, отсутствие перил в подъездах, трещины в крыше и плохо утеплённую вентиляционную шахту, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Управляющей компании ранее было выдано предписание устранить нарушения, однако она их выполнила не полностью. В связи с чем директор компании был привлечён к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ.

Судебный участок № 7 Железнодорожного района города Улан-Удэ признал его виновным и наложил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: администрация Улан-Удэ