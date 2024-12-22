Происшествия 22.12.2024 в 11:45

В Улан-Удэ у ТОСа украли футбольные ворота

О вопиющем случае рассказал депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ у ТОСа украли футбольные ворота

В Улан-Удэ у ТОСа украли футбольные ворота. О вопиющем случае рассказал депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков, на чьем 26-м округе и произошла кража.

Комбинированные футбольные ворота в ТОСе «Туяа» на улице Татхальская появились в 2015 году, их попросили установить на площадке по просьбе самих жителей.


Как отметила председатель ТОСа Ирина Ким, территория после этого преобразилась: в теплое время года дети играли в футбол и баскетбол, а зимой играли в хоккей.

В этом году ворота немного освежили: на средства, выигранные в рамках республиканского конкурса на лучший ТОС Бурятии, установили сетки, для игр были закуплены мячи. В планах также было огородить площадку и установить спортивные тренажеры.

- Ворота вывезли на днях неизвестные. Те, кто забрал наши ворота, знал, что забирает счастье у детей. Нашим жителям очень обидно. В этом году каток будем заливать без ворот, - сетует Ирина Ким.


Как отметил депутат, обращения в правоохранительные органы написаны. Жителей ТОСа также просят быть внимательными и в случае, если подозреваемых кто-то увидит, обращаться по номеру: 7-951-630-29-44 (Ирина Анатольевна).

 

Фото: Городской Совет депутатов города Улан-Удэ

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