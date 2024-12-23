Происшествия 23.12.2024 в 14:32

В Улан-Удэ юноша пошел на кражу ради понтов

Украденным ликером и конфетами парень хотел пустить пыль в глаза девушке
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ юноша пошел на кражу ради понтов
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже спиртного и конфет из магазина самообслуживания в поселке Восточный. Заявление о хищении товара на 6 тысяч рублей поступило в полицию 10 декабря. Факт кражи работники торговой точки выявили при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Злоумышленником оказался проживающий неподалеку 19-летний парень. Он объяснил, что в течение дня неоднократно наведывался в магазин. Взятый с полок товар молодой человек прятал под куртку и, не оплачивая, уходил домой, где с другом и знакомой девушкой распивал алкоголь. Всего таким образом парень похитил 3 бутылки ликёра и шоколадные конфеты.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Свой проступок молодой человек объяснил желанием покрасоваться перед девушкой. Ранее он уже был судим за имущественные преступления», - сообщили в МВД Бурятии.

Теги
кража

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