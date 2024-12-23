Происшествия 23.12.2024 в 15:35

Жителю Бурятии сломали руку в дорожном конфликте

Агрессор получил условный срок и наказание рублем
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Текст: Андрей Константинов
Жителю Бурятии сломали руку в дорожном конфликте
Фото: pixabay.com
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в причинении средней тяжести вред здоровью другому человеку, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе суда, дорожный конфликт случился в июле 2024 года. Потерпевший вместе с семьей возвращался с дачи, когда их автомобиль подрезал обвиняемый на квадроцикле. Мужчины остановились и начали выяснять отношения. В ходе разгоревшегося конфликта обвиняемый дважды ударил оппонента кулаком в лицо, а затем снял мотошлем и ударил им по руке потерпевшего, причинив тому перелом со смещением. Этим же мотошлемом агрессор дважды стукнул по лобовому стеклу автомобиля, от чего оно треснуло.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. Мужчина получил 2 года лишения свободы условно.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании затрат на лечение и ремонт машины, а также компенсации морального вреда, который был оценен в 300 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
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дорога конфликт

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