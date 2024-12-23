Происшествия 23.12.2024 в 16:18

Криминальным авторитетам Бурятии не дали провести корпоратив

На сходку в кафе нагрянула полиция
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Текст: Андрей Константинов
Криминальным авторитетам Бурятии не дали провести корпоратив
Фото: скриншот видео МВД Бурятии
Вечером 21 декабря в Бурятии сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа пресекли сходку криминальных авторитетов. Как сообщили в МВД, активные участники уголовно-преступной среды собрались для обсуждения своих вопросов в придорожном кафе Кабанского района.

«32 активных члена преступного мира республики доставлены в полицию, поставлены на фото- и дактоучёты. Ряд граждан освидетельствованы на состояние наркотического опьянения, проведены профилактические беседы», - сообщили в МВД Бурятии.


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