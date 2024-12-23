Происшествия 23.12.2024 в 16:55

Еще одна больница в Бурятии не платила стимулирующие выплаты медработникам

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
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Текст: Служба информации "Номер один"
Еще одна больница в Бурятии не платила стимулирующие выплаты медработникам

Районная Кабанская больница не платила стимулирующие выплаты медработникам. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- 16 апреля 2024 г. были внесены изменения в положение об оплате труда работников учреждения. В связи с этим медицинскому персоналу не была произведена стимулирующая выплата за качество работы с начала месяца, что противоречит требованиям Трудового кодекса РФ, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района обязала главврача больницы устранить все нарушения. По результатам его рассмотрения медикам доначислены и выплачены денежные средства в общей сумме 802 тыс. рублей.

Напомним, недавно похожая ситуация была обнаружена в Кяхтинской районной больнице, где работникам полтора года не платили часть зарплаты за ненормированный труд.

 

Фото: Номер один

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