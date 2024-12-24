Происшествия 24.12.2024 в 11:04

Аферист лишил денег 85-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ

Пожилая женщина потеряла свыше 400 тысяч рублей, поверив в компенсацию
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Текст: Андрей Константинов
Аферист лишил денег 85-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
Фото: pixabay.com
22 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 85-летняя горожанка. Как сообщили в МВД Бурятии, несколькими днями ранее ей позвонил мужчина и сообщил, что помогает деньгами людям, которых когда-то обманули. Пенсионерка призналась, что в 2021 году купила лекарства от сахарного диабета, которые ей не подошли, и женщине пришлось избавиться от них.

Незнакомец объяснил, что в таком случае ей положена выплата в размере 550 тысяч рублей, но, чтобы её получить, необходимо сделать несколько вложений.

По указанию собеседника улан-удэнка направилась в почтовое отделение и отправила более 55 тысяч рублей по указанным реквизитам. В течение последующих четырёх дней таким же образом она перевела ещё около 350 тысяч рублей. На предупреждения работников почтового отделения о различных видах мошенничества пенсионерка отвечала, что средства отправляет племяннику.

22 декабря к женщине приехала родственница. Пожилая горожанка рассказала ей о звонке неизвестного, а после узнала, что стала жертвой мошенничества. Причиненный ей ущерб составил свыше 405 тысяч рублей.
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