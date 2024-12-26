Жителя Гусиноозерска приговорили к исправительным работам

39-летнего жителя Гусиноозерска за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам. Всего мужчина задолжал более 814 тысяч рублей. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

- Установлено, что в 2015 году решением суда мужчину обязали выплачивать малолетнему сыну алименты в размере ¼ части всех видов заработка или иного дохода. Отец, имеющий источники дохода, обязательства не исполнял, за что привлекался к административной ответственности. За весь период он перечислил на содержание ребенка лишь 16 тыс. рублей. Задолженность по уплате алиментов превысила 814 тыс. рублей, - сообщили в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Из зарплаты осужденного будут удерживаться причитающиеся несовершеннолетнему денежные средства.

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