Происшествия 26.12.2024 в 12:13

Жителя Гусиноозерска приговорили к исправительным работам

Мужчина задолжал алиментов более 814 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Гусиноозерска приговорили к исправительным работам

39-летнего жителя Гусиноозерска за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам. Всего мужчина задолжал более 814 тысяч рублей. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

- Установлено, что в 2015 году решением суда мужчину обязали выплачивать малолетнему сыну алименты в размере ¼ части всех видов заработка или иного дохода. Отец, имеющий источники дохода, обязательства не исполнял, за что привлекался к административной ответственности. За весь период он перечислил на содержание ребенка лишь 16 тыс. рублей. Задолженность по уплате алиментов превысила 814 тыс. рублей, - сообщили в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре.

Суд приговорил виновного к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Из зарплаты осужденного будут удерживаться причитающиеся несовершеннолетнему денежные средства.

 

Фото: Номер один

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