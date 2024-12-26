В Бурятии опекунша обобрала ребенка до нитки

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Иволгинского района, обвиняемой в крупном мошенничестве.Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемая оформила опеку на возмездной основе над несовершеннолетним мальчиком. В связи с этим у нее появились полномочия по распоряжению деньгами подопечного в его интересах и с разрешения органа опеки и попечительства.«В ноябре 2020 года на расчетный счет ребенка поступили страховые выплаты в сумме 475 тыс. рублей, которые женщина решила похитить. Путем обмана она получила разрешение в органе опеки на приобретение автомобиля для мальчика, после чего сняла с банковского счета все деньги. Часть из них женщина потратила на покупку машины, которую зарегистрировала на себя и пользовалась, как своей, а оставшиеся 165 тысяч рублей израсходовала на личные нужды. Позднее женщине поступали требования от опеки о перерегистрации приобретенной машины на ребенка, но их обвиняемая проигнорировала. После выявленных нарушений опеку женщины над ребенком прекратили, а мальчика передали в другую приемную семью», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.