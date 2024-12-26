Известный общественник из Бурятии погиб в автокатастрофе

В Гусиноозерске проводили в последний путь известного общественника и представителя регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии Ару Аракеляна.«Ара Меликович помогал и бойцам, и мирным жителям – был районным представителем по защите прав предпринимателей, активно участвовал в работе Народного фронта по проблемам городской среды и жилищно-коммунального хозяйства. С началом СВО создал фонд помощи бойцам, закупал технику и необходимые вещи для воинов, ткани для пошива масксетей и амуниции, помогал с отправкой гуманитарного груза. В конце ноября за волонтёрский труд был награждён нагрудным знаком «Народный фронт. Все для Победы!», - рассказали в региональном отделении ОНФ.20 декабря Ара Аракелян возвращался домой после отправки гуманитарного груза на фронт. Он погиб в автокатастрофе.