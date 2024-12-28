События года, повергшие Бурятию в шок

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами.





Этой осенью справедливость все-таки восторжествовала. Всех фигурантов – трех охранников и бывшего начальника группы быстрого реагирования – присяжные признали виновными. После оглашения вердикта участников спарринга взяли под стражу в зале суда.







Кирилл Полуянов поступил на службу весной 2024. Но в начале июня он заболел, парня положили в медико-санитарную часть с диагнозом «ОРЗ». Пока молодой человек проходил лечение, ему предложили остаться служить в медсанчасти на должности писаря, или, говоря по-современному, айтишника. Кирилл этому очень обрадовался, как и тому, что уже в скором времени даст присягу. Но, к сожалению, этого не случилось.





Забила тревогу первой соседка, зашедшая в гости. Женщина навестила семью в день трагедии и, заметив отсутствие новорожденной, сообщила об этом в полицию. Малютку, уже не подающую признаков жизни, нашли спрятанной в картонной коробке, которая стояла среди давно позабытого хлама на металлической полке шкафа. Список подозреваемых возглавил отец малютки. Позже выяснилось, что палачом только-только пришедшего в этот мир ангелочка стал действительно он.





Историями, которые уже обрели свой финал и событиями, чей конец даже близко не виднеется на горизонте. Расскажем о самых резонансных преступлениях года.«Для меня счастье – это моя семья: мой муж, мои сыновья», – сказала со сцены в момент своего последнего выступления Сэсэг Буинова. – Каждый день они дарят мне новые эмоции, улыбки, свою любовь и теплоту».Пожалуй, уже не осталось ни одного человека, которой бы не знал, что Сэсэг Буинова была финалисткой конкурса красоты «Миссис Бурятия – 2024». Женщиной, любившей путешествовать, увлекавшейся вокалом и волейболом, а также многим другим. Вместе со своим мужем она воспитывала двоих детей и строила планы на будущее, но 11 апреля все изменилось – «королева красоты» исчезла при странных обстоятельствах. В качестве основной версии пропажи Сэсэг рассматривается убийство.30-летняя Сэсэг периодически таксовала и в ту роковую ночь направлялась к подругам, решив по пути «взять пассажира». Ее муж находился в командировке. Они созвонились незадолго до выезда, и супругу, словно предчувствовавшему беду, не очень понравилась идея с вечерней поездкой. Однако молодая женщина поступила по-своему.Благодаря камере уличного наблюдения оперативники установили, что после встречи с подругами красавица отправилась не домой, а на парковку торгового центра. Там ее ждал знакомый – 26-летний Станислав Норбоев, который также исчез той ночью.Пропавших искали ночью и днем, но найти удалось лишь автомобиль Буиновой. Он был припаркован в одном из дворов, номера иномарки лежали в багажнике, а со стороны водительского сиденья виднелись следы крови. Экспертиза доказала – кровь принадлежала пропавшей Сэсэг.Время шло, поиски не прекращались. Позднее на окраине города, на территории промзоны, нашли вещи пропавших. На пустыре лежали женские колготки, чуть дальше - мужское белье и куртка, в кармане которой оказалось водительское удостоверение Станислава.Но ни следы крови, ни записи с камеры, ни показания родственников и близких исчезнувших при странных обстоятельствах так и не смогли пролить свет на случившееся. Пока сотрудники правоохранительных органов расследовали это дело, было назначено свыше 30 экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. Из успехов, которыми может похвастаться следствие, есть очевидец, непродолжительное время общавшийся с главным подозреваемым - человеком, севшим в машину к Буиновой и Норбоеву.По словам экс-руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслава Сухорукова, «составлен криминалистический портрет и есть определенные версии о его личности». Однако в интересах следствия подробности до сих пор не раскрываются.Осенью этого года в Улан-Удэ вынесли приговор сотрудникам ЧОП «Дельта», в котором в результате смертельного спарринга погиб 20-летний сотрудник предприятия Родион Николаев.Родион устроился охранником в ООО ЧОП «Дельта». Однако не прошло и двух месяцев, как он оказался прикован к больничной кровати. Смертельные травмы ему нанесли партнеры по спаррингу.«Врачи сразу нам сказали: «Состояние крайне тяжелое, готовьтесь». Родион еще две недели боролся за свою жизнь, все это время он находился в состоянии комы третьей степени, – рассказывала тетя 20-летнего юноши Валентина Ларионова. – Племянник умер, в заключении написано, что ему нанесли по голове не менее десяти ударов. Это же с какой силой надо было бить, чтобы причинить такие травмы».Организатором смертельного «экзамена» являлся 56-летний начальник группы быстрого реагирования. По его требованию условием продолжения работы для новичка было последовательное участие в трех спаррингах с разными соперниками продолжительностью по две минуты. Определенных правил для поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов.После случившегося силовики возбудили уголовное дело. Когда организатор спаррингов узнал об этом, он начал угрожать и шантажировать своих работников, чтобы те дали ложные показания. Однако свидетели все-таки решили рассказать правду, сообщив следователям, что они лгали под давлением своего начальника.В итоге трех участников спарринга обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего. А их начальника - сразу по нескольким статьям УК РФ. Помимо прочего, ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, принуждении свидетелей к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством.Мужчина и раньше вел себя не совсем адекватно. Как сообщали в Следственном комитете, еще до случая со спаррингом он в пьяном виде приехал к своему подчиненному, который не вышел на работу. В течение нескольких часов начальник избивал своего сотрудника, угрожал убийством и даже ударил ножом в бедро.В середине октября Советский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор. Все фигуранты дела получили крупные сроки. Бывшего начальника группы быстрого реагирования охранного предприятия по совокупности преступлений приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Трое непосредственных участников спарринга получили от 9 лет до 9 лет 5 месяцев колонии строгого режима.«Проходил он срочную службу сложновато, так как, когда пришел туда, понял, как он сказал, что «армию представлял по-другому». Он в прошлом кадет, юнармеец, очень много у него наград и достижений. Сказал сразу: «…унижения, пинки, избиения», – пересказывает мать реакцию своего сына на то, что творилось в Сосновом Бору. – Устава практически нет. Но сказал: «…ничего страшного, год я выдержу».«26-го числа я проснулась в восемь утра, а в телефоне уже «висели» пересланные от его девушки сообщения Кирилла: «Прости меня, мое солнышко, я так больше не могу, желаю тебе счастья, люблю…» – сдерживая слезы, говорит женщина. – «Передай моей маме, что я ее люблю… Он меня не отпускает, он говорит, что я должен…». И геолокация. Я собралась и полетела по геолокации».Поиски не увенчались успехом. О произошедшем стало известно лишь ближе к вечеру, когда матери сообщили, что тело ее сына обнаружили примерно в десяти километрах от воинской части – Кирилл был найден стоящим около дерева с ремнем на шее.Мать срочника убеждена, что в расследовании гибели ее сына «имеется множество несоответствий». У нее на руках есть заключение судебной медэкспертизы, в котором говорится, что на теле парня не было никаких побоев, однако она утверждает, что у него были разбиты губы и сломаны зубы. Объяснили ей это тем, что патологоанатом выбил зубы, когда разжимал погибшему рот при вскрытии.«Сын прошел пешком с десяток километров, а в ту ночь ливень был. Вещи идеально чистые, берцы начищенные, даже пыли нет. Руки в свободном состоянии, и он стоял на ногах. Под ногами нет ничего, ни одной бороздки…» – продолжает женщина.Родители юноши сделали протоколы переписок. Из цифрового общения парня удалось узнать, что был некий срочник, который требовал с него деньги. Молодой человек ответил жестким отказом, после чего его «вызвали на мужской разговор».Семья погибшего считает, что версия следствия о самоубийстве молодого парня не выдерживает никакой критики. Они стали ходить по инстанциям, параллельно наняли юриста и начали собирать улики. Мама погибшего солдата-срочника говорит, что у нее есть еще много информации, которую она пока не может обнародовать. Но надеется, что скоро соберет достаточно доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.Пока улан-удэнцы наслаждались теплым осенним днем и праздновали очередное начало учебного года, следователи задерживали подозреваемого. Причиной чему стала произошедшая накануне трагедия – в одном из частных домов полицейские нашли коробку, в которой лежало тело ребенка.31 августа он распивал спиртное вместе с сожительницей. Пара поссорилась, но злость мужчина выместил на малютке. «Повреждениями, несовместимыми с жизнью», оказались многочисленные удары новорожденной головой о дверной косяк. Расположив головку младенца чуть выше врезного замка и крепко взявшись за ручку двери, изверг хлопал ею до тех пор, пока дочка не перестала двигаться. Сколько раз ему удалось закрыть дверь об голову ребенка, неизвестно.Каждый год мы сталкиваемся со страшными историями, где человеческая жестокость проявляется в самых разных формах. Пострадавшим остается уповать на справедливость правосудия, обществу же нужно быть внимательнее к тому, что происходит буквально рядом, это часто помогает спасти не одну жизнь.Фото: из семейного архива Анастасии П., из личного архива В. Ларионовой