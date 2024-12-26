В Улан-Удэ убийца ребенка не дожил до суда

В Улан-Удэ прекращено уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко издевался и в итоге убил своего 4-летнего пасынка. Причиной этого стала его смерть. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в Следственном комитете Бурятии.«Да, уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого», - сообщили в пресс-службе ведомства.Напомним, мальчик проживал дома с матерью и ее сожителем на ул. Пристанская. Отчим ненавидел ребенка и последние несколько месяцев систематически избивал его.«По версии следствия, обвиняемый систематически, не менее 5 раз за последние три месяца, наносил побои малолетнему. В частности, он бил ребенка ладонями по затылку и ягодицам, лупил его кабелем от зарядного устройства, а также нанес мальчику ожоги струей горячей воды из крана, после чего запер в ванной комнате», - озвучивали жуткие подробности дела правоохранители.Днем 27 апреля этого года мужчина как обычно за различные незначительные провинности бил мальчика, в том числе по голове. От одного из таких ударов ребенок потерял сознание и умер. Тогда отчим спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры.«В ходе психо-физиологического исследования с помощью полиграфа у отчима были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники, и обнаружено тело мальчика», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.Злоумышленника взяли под стражу. Несколько месяцев он провел в СИЗО, откуда его отправили на психиатрическую экспертизу в Хабаровск. Она показала, что мужчина вменяем. Однако до суда он не дожил, покончив с собой в камере. Это случилось еще в сентябре.