Происшествия 26.12.2024 в 17:25

Житель Бурятии по дружбе помог знакомой спрятать труп

За укрывательство особо тяжкого преступления мужчина получил срок
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии по дружбе помог знакомой спрятать труп
Фото: архив «Номер один»
Северобайкальский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в укрывательстве убийства.

Жестокое преступление произошло 29 сентября 2023 года. В тот день местная жительница пьянствовала с друзьями, после чего вся компания на ее иномарке поехала в лес. Там у женщины возник конфликт с одним из приятелей, который оскорбил ее. Разозлившись, злоумышленница села за руль, сбила обидевшего её собутыльника и несколько раз проехалась по нему на машине. Затем, запихнув тело несчастного в багажник, приехала на пустырь. Выгрузив тело из багажника, она еще четыре раза переехала его автомобилем, после чего, выйдя из машины, нанесла мужчине несколько ударов ножом.

Расправившись с жертвой, женщина решила избавиться от трупа, но оставшиеся в машине собутыльники отказались ей помогать. Тогда она приехала к знакомому, который из дружеских побуждений согласился спрятать тело. Вместе они вернулись на пустырь, где оттащили труп до ближайшей ямы и скинули вниз.

Злоумышленницу судили и приговорили к 12 годам 2 месяцам лишения свободы. Не избежал наказания и помогавший ей приятель: за укрывательство особо тяжкого преступления он получил 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его. Он просил апелляционную инстанцию учесть состояние его здоровья, наличие малолетнего ребенка и другие смягчающие обстоятельства. Однако у него ничего не вышло.

«Приговор суда в части доказанности вины осужденного и назначения наказания оставлен без изменения, а доводы апелляционной жалобы – без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

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