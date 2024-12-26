В Улан-Удэ найден пропавший подросток

«Подросток найден, он жив», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».





Как уточнили в полиции, парень сам вернулся домой. С ним все в порядке.



В Улан-Удэ найден 17-летний подросток, который днем 25 декабря ушел из дома и не вернулся. По камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что подросток с неизвестным молодым человеком вышел из магазина «Рассвет» в СНТ «Металлист» и направился в сторону Мясокомбината. После этого его больше не видели.