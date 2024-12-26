Происшествия 26.12.2024 в 17:48
В Улан-Удэ найден пропавший подросток
Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ найден 17-летний подросток, который днем 25 декабря ушел из дома и не вернулся. По камерам видеонаблюдения полицейские выяснили, что подросток с неизвестным молодым человеком вышел из магазина «Рассвет» в СНТ «Металлист» и направился в сторону Мясокомбината. После этого его больше не видели.
«Подросток найден, он жив», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Как уточнили в полиции, парень сам вернулся домой. С ним все в порядке.
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