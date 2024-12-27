Происшествия 27.12.2024 в 09:27
«С головой у меня проблемы»
В Новосибирске вынесли приговор террористу, собиравшемуся взорвать вокзал
Текст: КП-Новосибирск
2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к серьезному сроку местного жителя, который хотел взорвать железнодорожный вокзал и военные объекты.
Как сообщает КП-Новосибирск, в поле зрения правоохранителей 38-летний Никита Горбунов* попал в январе 2023 после того, как с его телефона поступил звонок о минировании станции Новосибирск Главный. Бомбу на вокзале транспортные полицейские не нашли, но мужчину вызвали на допрос, а затем провели обыск в его квартире. Там обнаружили оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства - в том числе тысячи пуль и стальных шариков, которые тот планировал использовать в качестве поражающих элементов. Кроме того, у новосибирца изъяли пневматическую винтовку, камуфляжную форму и валюту.
2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к серьезному сроку местного жителя, который хотел взорвать железнодорожный вокзал и военные объекты.
В поле зрения правоохранителей 38-летний Никита Горбунов* попал в январе 2023 после того, как с его телефона поступил звонок о минировании станции Новосибирск Главный. Бомбу на вокзале транспортные полицейские не нашли, но мужчину вызвали на допрос, а затем провели обыск в его квартире. Там обнаружили оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства - в том числе тысячи пуль и стальных шариков, которые тот планировал использовать в качестве поражающих элементов. Кроме того, у новосибирца изъяли пневматическую винтовку, камуфляжную форму и валюту.
Также у задержанного обнаружили документы для выезда за границу. Тот не скрывал, что готовился воевать на Украине, а до этого планировал диверсии на военных объектах. Никиту арестовали, обвинив сразу по нескольким статьям, в том числе и наркотической. Прямо в квартире тот выращивал коноплю.
- В одной из комнат мужчина оборудовал две теплицы для культивирования наркосодержащих растений, где находилось 36 кустов конопли. Также была создана специальная система обеспечения микроклимата и удобрения, - пояснила журналисту КП-Новосибирск начальник ОИиОС УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.
Одурманенный наркотиками и неонацистскими идеями Горбунов* мечтал уехать в США или одну из стран Евросоюза. Но когда ничего не получилось, отправил заявку на вступление в запрещенную террористическую организацию Легион «Свобода России»**.
- Ты прям хотел поехать и воевать там? Получить у них оружие? – интересуются на видео у задержанного силовики.
- Да. Пройти подготовку и попасть в батальон, - отвечает радикал.
- И вместе с ними в окопах сидеть?
- Да. Чтобы доказать свою преданность неонацистам, он был готов взрывать и расстреливать россиян.
Однако воплотить кровожадные планы в жизнь не успел - оказался в СИЗО, а затем на скамье подсудимых.
- Следственным отделом УФСБ в отношении Горбунова* возбуждено и расследовано уголовное дело сразу по нескольким статьям: за установление сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за приготовление к взрыву, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений и покушение на их незаконный сбыт, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск представитель УФСБ по НСО Ирина Зеброва.
В своём последнем слове Горбунов* не скрывал ненависть к России и свою проукраинскую позицию. Потом признался, что у него проблемы с головой. И якобы он голодает уже 17 дней. Давил на жалость и нëс околесицу.
- Я схожу с ума от недосыпания, меня отравили в СИЗО, чем-то повредили мозг, - заявил он в суде.
Гособвинитель в прениях просил изолировать Горбунова от общества на 17 лет. Но суд приговорил фигуранта к 9 годам лишения свободы.
- С отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом в размере 400 тысяч рублей, - постановил судья.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** признана Верховным судом России террористической организацией
Как сообщает КП-Новосибирск, в поле зрения правоохранителей 38-летний Никита Горбунов* попал в январе 2023 после того, как с его телефона поступил звонок о минировании станции Новосибирск Главный. Бомбу на вокзале транспортные полицейские не нашли, но мужчину вызвали на допрос, а затем провели обыск в его квартире. Там обнаружили оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства - в том числе тысячи пуль и стальных шариков, которые тот планировал использовать в качестве поражающих элементов. Кроме того, у новосибирца изъяли пневматическую винтовку, камуфляжную форму и валюту.
2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к серьезному сроку местного жителя, который хотел взорвать железнодорожный вокзал и военные объекты.
В поле зрения правоохранителей 38-летний Никита Горбунов* попал в январе 2023 после того, как с его телефона поступил звонок о минировании станции Новосибирск Главный. Бомбу на вокзале транспортные полицейские не нашли, но мужчину вызвали на допрос, а затем провели обыск в его квартире. Там обнаружили оборудование и компоненты для изготовления взрывного устройства - в том числе тысячи пуль и стальных шариков, которые тот планировал использовать в качестве поражающих элементов. Кроме того, у новосибирца изъяли пневматическую винтовку, камуфляжную форму и валюту.
Также у задержанного обнаружили документы для выезда за границу. Тот не скрывал, что готовился воевать на Украине, а до этого планировал диверсии на военных объектах. Никиту арестовали, обвинив сразу по нескольким статьям, в том числе и наркотической. Прямо в квартире тот выращивал коноплю.
- В одной из комнат мужчина оборудовал две теплицы для культивирования наркосодержащих растений, где находилось 36 кустов конопли. Также была создана специальная система обеспечения микроклимата и удобрения, - пояснила журналисту КП-Новосибирск начальник ОИиОС УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.
Одурманенный наркотиками и неонацистскими идеями Горбунов* мечтал уехать в США или одну из стран Евросоюза. Но когда ничего не получилось, отправил заявку на вступление в запрещенную террористическую организацию Легион «Свобода России»**.
- Ты прям хотел поехать и воевать там? Получить у них оружие? – интересуются на видео у задержанного силовики.
- Да. Пройти подготовку и попасть в батальон, - отвечает радикал.
- И вместе с ними в окопах сидеть?
- Да. Чтобы доказать свою преданность неонацистам, он был готов взрывать и расстреливать россиян.
Однако воплотить кровожадные планы в жизнь не успел - оказался в СИЗО, а затем на скамье подсудимых.
- Следственным отделом УФСБ в отношении Горбунова* возбуждено и расследовано уголовное дело сразу по нескольким статьям: за установление сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за приготовление к взрыву, а также незаконное культивирование наркосодержащих растений и покушение на их незаконный сбыт, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск представитель УФСБ по НСО Ирина Зеброва.
В своём последнем слове Горбунов* не скрывал ненависть к России и свою проукраинскую позицию. Потом признался, что у него проблемы с головой. И якобы он голодает уже 17 дней. Давил на жалость и нëс околесицу.
- Я схожу с ума от недосыпания, меня отравили в СИЗО, чем-то повредили мозг, - заявил он в суде.
Гособвинитель в прениях просил изолировать Горбунова от общества на 17 лет. Но суд приговорил фигуранта к 9 годам лишения свободы.
- С отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом в размере 400 тысяч рублей, - постановил судья.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** признана Верховным судом России террористической организацией
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