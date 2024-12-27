В Бурятии участнику СВО вернули украденные деньги

Прокуратура Бурятии помогла участнику спецоперации из Хоринского района вернуть украденные у него деньги. Как сообщили в надзорном ведомстве, с банковского счета военного мошенники похитили 630 тысяч рублей.«В результате скоординированных прокуратурой мер установлен владелец банковского счета, на который перечислены средства. Им оказалась 22-летняя жительница города Прокопьевска Кемеровской области. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя о наложении ареста на имущество дроппера, которое удовлетворено судом. В дальнейшем средства изъяты и возвращены потерпевшему», - рассказали в ведомстве.