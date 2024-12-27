В Улан-Удэ ребенок застрял в металлических прутьях кровати

Как сообщает Бурятская республиканская поисково-спасательная служба, к ним поступило сообщение о происшествии в Улан-Удэ. Требовалась помощь спасателей 5-летнему ребенку, оказавшемуся в затруднительном положении.

На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №1. По прибытию было установлено, что нога ребенка застряла между металлическими прутьями детской кроватки. Спасатели БРПСС, оценив ситуацию, применили аварийно-спасательный инструмент для разжимания металлических прутьев. В результате профессиональных и слаженных действий спасателей нога ребенка была успешно освобождена. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».