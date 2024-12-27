Происшествия 27.12.2024 в 10:06

В Бурятии пенсионерка клюнула на приз от банка

В результате на женщину оказался оформлен кредит
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионерка клюнула на приз от банка
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 23 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли 2,5 млн рублей.

Как рассказали в МВД, одной из жертв мошенников стала 68-летняя пенсионерка. Ей в соцсетях пришло сообщение о том, что банк разыгрывает призы. Для участия необходимо было написать свой номер телефона, данные банковской карты и пришедшие СМС-коды. Женщина передала информацию и обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 250 тысяч рублей.

Еще одна 48-летняя улан-удэнка поверила в историю утечки данных лже-сотрудника ФСБ и перевела 315 тысяч рублей на «безопасный счет».

35-летний житель столицы республики получил в мессенджере сообщение от знакомой с просьбой занять денег. Мужчина без колебаний перевел 15 тысяч рублей на указанный счет и только потом узнал, что аккаунт знакомой взломан.
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