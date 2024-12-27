Рецидивиста в Бурятии осудили за кражу телефона и банковской карты

Рецидивиста в Муйском районе Бурятии осудили за кражу телефона и хищение денежных средств с банковской карты. Мужчина на средства по чужой карте купил спиртное и продукты.

- В июле 2024 года 48-летний мужчина на улице в п. Таксимо нашел сотовый телефон, в чехле которого находилась банковская карта с возможностью производить покупки бесконтактным способом. Тогда он, используя карту потерпевшего, произвел покупки спиртного и продуктов питания, а также пользовался похищенным телефоном, - сообщила прокуратура Муйского района.

Муйский районный суд, учитывая рецидив в действиях мужчины, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: Номер один