Жительница Улан-Удэ по указке мошенников взяла кредиты и сдала золото в ломбард

26 декабря в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 48-летняя горожанка. Как сообщили в МВД Бурятии, женщина поверила в историю псевдо-сотрудника ФСБ о мошенниках, которые от её имени переводят деньги за пределы страны, помогая тем самым внешнеполитическому врагу. Аферисты рассказали улан-удэнке, как обезопасить банковские счета и сбережения, и она последовала всем инструкциям.Так, узнав от представителя «Росфинмониторинга» о якобы заявке на кредит в размере около 200 тысяч рублей, оформленной неизвестными, она предприняла меры для её «аннулирования» - оформила кредит в банке на 195 тысяч рублей и перевела полученные средства на «безопасный счет». Работникам финансового учреждения, рассказавшим об опасности мошенничества, улан-удэнка пояснила, что деньги нужны ей для личных нужд.На следующий день история повторилась. Однако, чтобы «предупредить» очередной кредит, женщина сдала в ломбард свои золотые украшения, взяла микрозайм и вместе с личными накоплениями перечислила по указанным реквизитам, потеряв еще 120 тысяч рублей.После перевода аферистка сообщила, что в ближайшее время позвонит горожанке для дачи дальнейших указаний, но этого не случилось. Тогда женщина осознала, что всё это время общалась с мошенниками. Общий причиненный ей ущерб составил 315 тысяч рублей.Как отметили в МВД, по требованию интернет-преступников женщина даже приобрела себе новый мобильный телефон и сим-карту - якобы, для взаимодействия в целях сохранения денег.