В канализации Улан-Удэ нашли бачок омывателя от Жигули

Как сообщает ТГ-канал «Водоканал Улан-Удэ», в одной из канализационных насосных станций произошел затор. При его чистке был извлечен бачок омывателя от автомобиля «Жигули».

Специалисты МУП «Водоканал» уже извлекли предмет и проверили состояние оборудования.

МУП «Водоканала» напоминаем, что такие случаи могут привести к сбоям в работе системы и затоплениям. Пожалуйста, будьте внимательны и не выбрасывайте в канализацию предметы, которые могут вызвать засоры.