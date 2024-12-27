Происшествия 27.12.2024 в 12:47
В канализации Улан-Удэ нашли бачок омывателя от Жигули
Каким образом он там оказался неизвестно
Текст: Татьяна Жамсуева
Как сообщает ТГ-канал «Водоканал Улан-Удэ», в одной из канализационных насосных станций произошел затор. При его чистке был извлечен бачок омывателя от автомобиля «Жигули».
Специалисты МУП «Водоканал» уже извлекли предмет и проверили состояние оборудования.
МУП «Водоканала» напоминаем, что такие случаи могут привести к сбоям в работе системы и затоплениям. Пожалуйста, будьте внимательны и не выбрасывайте в канализацию предметы, которые могут вызвать засоры.