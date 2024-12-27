В Бурятии мужчина с деменцией бродил раздетым по городу

Жительница Закаменска поблагодарила местных полицейских, оказавших помощь ее больному родственнику.Как рассказали в МВД Бурятии, ранним утром 16 декабря женщина услышала доносившиеся с улицы крики пожилого родственника, страдающего деменцией. Мужчина вышел из своей квартиры раздетым и бродил по городу. Увидев его в компании двух незнакомых людей, женщина вызвала полицию.На вызов отозвался участковый Данил Никкари. Он отвёз мужчину в больницу для госпитализации, но там ему отказали. Тогда полицейский предупредил родственников и стал ждать их приезда, понимая, что, если оставит пенсионера одного в приемном покое, тот в любое время может вновь уйти и потеряться.После полицейский съездил на квартиру к пенсионеру, которую тот не запер. Убедившись, что там всё в порядке, участковый для безопасности мужчины посоветовал снять ручки с окон и отправился дальше выполнять служебные обязанности.«Несмотря на внутренние рабочие регламенты и загруженность на службе, Данил Никкари не оставил человека в беде. Им, действительно, руководит добропорядочность, отзывчивость и сочувствие. Глубоко ему признательна», - отметила родственница пенсионера.