Происшествия 27.12.2024 в 14:48
Житель Улан-Удэ убил мать табуретом
Злоумышленника задержали и взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о взятии под стражу горожанина, убившего свою мать.
Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина избил мать, нанеся ей удары кулаками и табуретом по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.
«Суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что мужчина под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей по уголовному делу», - объяснили причину удовлетворения ходатайства следствия в суде.
Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина избил мать, нанеся ей удары кулаками и табуретом по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.
«Суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что мужчина под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей по уголовному делу», - объяснили причину удовлетворения ходатайства следствия в суде.