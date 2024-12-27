Происшествия 27.12.2024 в 14:48

Житель Улан-Удэ убил мать табуретом

Злоумышленника задержали и взяли под стражу
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил мать табуретом
Фото: pixabay.com
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии о взятии под стражу горожанина, убившего свою мать.

Как сообщили в пресс-службе суда, пьяный мужчина избил мать, нанеся ей удары кулаками и табуретом по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась.

«Суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что мужчина под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей по уголовному делу», - объяснили причину удовлетворения ходатайства следствия в суде.

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