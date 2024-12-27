Жителя Улан-Удэ пытались сжечь заживо

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на убийство общеопасным способом.Как сообщили в следственном ведомстве, в ночь на 26 декабря обвиняемый после употребления спиртных напитков стал буйствовать дома, затем схватил бутылку с бензином, облил им брата сожительницы, который лежал на диване, и поджег. Потерпевший получил сильные ожоги, его госпитализировали.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в Следственном комитете.