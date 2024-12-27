Происшествия 27.12.2024 в 15:53

Жителя Улан-Удэ пытались сжечь заживо

Мужчина получил сильные ожоги
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ пытались сжечь заживо
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в покушении на убийство общеопасным способом.

Как сообщили в следственном ведомстве, в ночь на 26 декабря обвиняемый после употребления спиртных напитков стал буйствовать дома, затем схватил бутылку с бензином, облил им брата сожительницы, который лежал на диване, и поджег. Потерпевший получил сильные ожоги, его госпитализировали.

«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - отметили в Следственном комитете.
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