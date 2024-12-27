Происшествия 27.12.2024 в 16:23

Житель Улан-Удэ собрал коноплю и в тот же день оказался в отделе полиции

Употребить весь собранный наркотик растительного происхождения мужчина не успел
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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ собрал коноплю и в тот же день оказался в отделе полиции

В июне 2024 года горожанин прогуливался около своего дома и увидел растущую коноплю. В этот же момент в его голове созрел план - сорвать ее и употребить.

Свой преступный план мужчина успешно реализовал. Часть наркотического средства он выкурил, а оставшуюся хранил дома для личного употребления, без цели сбыта.

Однако счастье наркопотребителя оказалось недолгим - вечером того же дня сборщика задержали сотрудники полиции по ориентировке и доставили в отдел полиции.

Мужчина вину признал, от дачи показаний отказался.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал горожанина виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор обжалован в апелляционном порядке, вступил в законную силу 1 октября 2024 года.

 

Фото: "Номер один"


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