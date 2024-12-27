Происшествия 27.12.2024 в 17:15

Житель Улан-Удэ получил 4 года «строгача» за кражу автомобиля

Мужчина угнал автомобиль с территории базы

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ получил 4 года «строгача» за кражу автомобиля

Улан-удэнец сдавал в аренду свой автомобиль. Машину арендовал таксист. Мужчина работал на автомобиле и оплачивал аренду, однако через какое-то время перестал вносить платежи, и хозяин авто расторг с ним договор.

В дальнейшем арендатор вернул хозяину указанный автомобиль и ключи от него. Данный автомобиль был закрыт и припаркован на территории базы. Однажды мужчина прибыл на территорию базы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, и они останутся незаметными, он тайно похитил чужой автомобиль стоимостью 400 000 рублей.

Суд, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере).

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного основного наказания по настоящему приговору с основным наказанием по приговору от 22 ноября 2024 года и путем полного присоединения неотбытого дополнительного наказания, назначенного приговором от 22 ноября 2024 года, угонщику окончательно назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Фото: "Номер один"

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кража автомобиль суд аренда

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