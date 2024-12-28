В Улан-Удэ сгорело кафе

Крупный пожар произошел сегодня ранним утром на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Там загорелась кровля кафе.







«В настоящее время пожар ликвидирован на предварительной площади 800 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций. К тушению привлечены 7 единиц техники и 36 человек личного состава. На месте работали 3 звена газодымозащитной службы, они эвакуировали из здания 8 газовых баллонов», - рассказали в МЧС Бурятии.





В происшествии никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.





Фото: МЧС Бурятии

