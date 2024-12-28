Происшествия 28.12.2024 в 08:55
В Улан-Удэ сгорело кафе
Площадь пожара составила 800 квадратных метров
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар произошел сегодня ранним утром на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Там загорелась кровля кафе.
«В настоящее время пожар ликвидирован на предварительной площади 800 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций. К тушению привлечены 7 единиц техники и 36 человек личного состава. На месте работали 3 звена газодымозащитной службы, они эвакуировали из здания 8 газовых баллонов», - рассказали в МЧС Бурятии.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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