Происшествия 28.12.2024 в 09:10
В Бурятии нашли пропавшую девушку
Её вернули родителям
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция нашла 17-летнюю девушку, которая в конце октября уехала из дома в поселке Клюевка на учебу и исчезла. На связь с родственниками она не выходила с 19 ноября. В последний раз ее видели на улице Бабушкина в Улан-Удэ.
«Девушка передана родственникам. С ней всё в порядке. Инспектором ПДН с родителями и подростком проведена профилактическая беседа», - сообщили в МВД Бурятии.
«Девушка передана родственникам. С ней всё в порядке. Инспектором ПДН с родителями и подростком проведена профилактическая беседа», - сообщили в МВД Бурятии.
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