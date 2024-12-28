В Бурятии нашли пропавшую девушку

В Бурятии полиция нашла 17-летнюю девушку, которая в конце октября уехала из дома в поселке Клюевка на учебу и исчезла. На связь с родственниками она не выходила с 19 ноября. В последний раз ее видели на улице Бабушкина в Улан-Удэ.«Девушка передана родственникам. С ней всё в порядке. Инспектором ПДН с родителями и подростком проведена профилактическая беседа», - сообщили в МВД Бурятии.