Происшествия 28.12.2024 в 09:23

В Улан-Удэ мошенница сдавала в аренду чужие квартиры

Жертвами аферистки стали как минимум пять человек
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенница сдавала в аренду чужие квартиры
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве при аренде жилья. В настоящее время она взята под стражу.

«Горожанка размещала на популярных интернет-ресурсах объявления о сдаче в аренду благоустроенных квартир по заниженной цене. Однако квартиры, выдаваемые за собственность, злоумышленница заранее арендовала посуточно. Потенциальные арендаторы, откликнувшись на заманчивое предложение, перечисляли женщине средства в счет предоплаты, после чего она переставала выходить с ними на связь. В некоторых случаях квартиросъемщикам удавалось заселиться, но, спустя некоторое время в жилье возвращался настоящий хозяин помещения и требовал покинуть собственность», - рассказали в МВД Бурятии.

Также лже-арендодатель прибегала к уловкам – если посуточная аренда той или иной квартиры заканчивалась, а ее уже выбрали в качестве заселения квартиранты, то женщина сообщала, что квартира уже сдана и предлагала другой вариант.

На данный момент в деле уже имеется 5 потерпевших. Но правоохранители не исключают, что жертв мошенницы может быть еще больше. Граждан, пострадавших от рук аферистки, просят обратиться в Дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 43-52-84.
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