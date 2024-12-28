Происшествия 28.12.2024 в 09:49

В Бурятии на бизнесменов-контрабандистов повесили огромный долг

Граждане Сюй и Ли теперь должны России 120 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на бизнесменов-контрабандистов повесили огромный долг
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с двух бизнесменов 120 миллионов рублей ущерба, причиненного нелегальными поставками леса в Китай.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, незаконным бизнесом занимались два руководителя одной из коммерческих компаний - гражданин России по фамилии Сюй и гражданин КНР по фамилии Ли. Через подконтрольное им юрлицо они предоставили в таможню ложные сведения о происхождении экспортируемых лесоматериалов, после чего незаконно вывезли более 8,8 тысяч кубометров древесины через границу в Китай.

Бизнесменов-контрабандистов разоблачили и судили. На суде гражданин Ли, желая избежать ответственности, дал показания о своей неосведомлённости и непричастности к вывозу бо́льшей части древесины. Он пояснял, что был лишь переводчиком у Сюя в его взаимоотношениях с контрагентами. Сюй, в свою очередь, вину признал в полном объеме по всем эпизодами преступлений.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что оба подсудимых принимали участие в контрабанде леса. При этом как раз Ли играл наиболее активную роль в этой незаконной деятельности.

По итогам разбирательств оба фигуранта были признаны виновными в 4 эпизодах контрабанды. Сюй получил 5 лет лишения свободы условно. Его подельник Ли – 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, у подсудимых конфисковали свыше 13 миллионов рублей, полученные в результате реализации изъятой у них древесины.

Прокуратура обоснованно посчитала, что кроме полученного наказания бизнесмены должны возместить и нанесенный государству ущерб. В итоге осужденным предпринимателям вчинили иск на 120 миллионов рублей.

«Суд исковые требования удовлетворил. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит контроль за его исполнением», - сообщили в надзорном ведомстве.

Теги
контрабанда лес

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