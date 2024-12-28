В Закаменском районе нарушили права инвалидов на занятия спортом. Для них не были организованы занятия с инструктором по адаптивной физкультуре.

- В Закаменском районе не были организованы занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в связи с отсутствием специалистов профильной подготовки по адаптивной физической культуре, - сообщили в прокуратуре.

Как пояснили в прокуратуре, это противоречит целям реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и нарушает права инвалидов на занятия спортом.

По итогам проверки прокуратуры администрацию района обязали устранить все нарушения. Она выделила ставку инструктора по адаптивной физической культуре в Республиканской спортивно-адаптивной школе сурдлимпийского и паралимпийского резерва.

Систематические занятия с инвалидами проводятся в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» г. Закаменска.

Фото: loon.site