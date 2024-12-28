Происшествия 28.12.2024 в 11:28

Жительница Улан-Удэ потеряла 365 тысяч рублей из-за подруги

Женщина согласилась помочь ей вывести заработанные на «инвестировании» деньги
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ потеряла 365 тысяч рублей из-за подруги
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ новой жертвой мошенников стала 63-летняя горожанка, которая вызвалась помочь подруге вывести заработанные на «инвестировании» средства.

Как рассказали в МВД Бурятии, подруга позвонила женщине 20 декабря. Она рассказала, что решила попробовать себя в инвестировании и, как оказалось — не прогадала. По словам «инвестора», она уже заработала на сделках 118 тысяч рублей. Дело оставалось за малым — найти «поручителя», через которого можно было бы вывести деньги. Таким поручителем она и попросила стать свою знакомую.

В этот же день женщины связались с «инвестиционным менеджером». По его указанию потерпевшая для вывода заработка перевела подруге, а та — на указанный абонентский номер 365 тысяч рублей. Причем большая часть из них была перечислена с кредитной карты.

Аферист же, получив деньги, уточнил, что для получения прибыли нужен еще один дополнительный взнос. Тут-то женщина и поняла, что разговаривает с мошенником. Она пыталась убедить в этом подругу, но та прислушиваться к ней не стала.
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