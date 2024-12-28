Жительница Улан-Удэ потеряла 365 тысяч рублей из-за подруги

В Улан-Удэ новой жертвой мошенников стала 63-летняя горожанка, которая вызвалась помочь подруге вывести заработанные на «инвестировании» средства.Как рассказали в МВД Бурятии, подруга позвонила женщине 20 декабря. Она рассказала, что решила попробовать себя в инвестировании и, как оказалось — не прогадала. По словам «инвестора», она уже заработала на сделках 118 тысяч рублей. Дело оставалось за малым — найти «поручителя», через которого можно было бы вывести деньги. Таким поручителем она и попросила стать свою знакомую.В этот же день женщины связались с «инвестиционным менеджером». По его указанию потерпевшая для вывода заработка перевела подруге, а та — на указанный абонентский номер 365 тысяч рублей. Причем большая часть из них была перечислена с кредитной карты.Аферист же, получив деньги, уточнил, что для получения прибыли нужен еще один дополнительный взнос. Тут-то женщина и поняла, что разговаривает с мошенником. Она пыталась убедить в этом подругу, но та прислушиваться к ней не стала.