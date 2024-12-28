В Бурятии еще у одного любителя выпить за рулем конфисковали автомобиль

52-летний житель Иволгинского района попался пьяным за рулем автомобиля. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Суд установил, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за вождение транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный права управления транспортным средством, в ноябре 2023 года в ночное время остановлен сотрудниками ГИБДД в с. Сотниково. По результатам освидетельствования, проведенного с помощью алкотестера, у него выявлено наличие 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в прокуратуре.

Иволгинский районный суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Автомобиль марки «Тойота Карина», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: loon.site