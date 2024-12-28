Происшествия 28.12.2024 в 12:28

Неосторожность при курении погубила жителя Бурятии

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Неосторожность при курении погубила жителя Бурятии
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар с трагическим исходом случился сегодня утром в селе Кырен Тункинского района. О возгорании жилого дома в экстренные службы сообщили очевидцы. К месту происшествия направился личный состав 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.

«В ходе тушения пожарные обнаружили 61-летнего мужчину без признаков жизни. 15 человек и 4 единицы техники потушили пожар в течение 40 минут на общей площади 30 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Теги
пожар

Все новости

В России полностью запретили звонки по IP-телефонии
28.12.2024 в 16:51
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
28.12.2024 в 16:11
В Бурятии отремонтированы 171 км дорог и 22 моста
28.12.2024 в 16:07
Нацпарк в Бурятии приглашает принять участие в семейной викторине
28.12.2024 в 16:07
В Улан-Удэ полиция задержала чиновника из мэрии
28.12.2024 в 15:43
Новые рейсы запустят из аэропорта Улан-Удэ в следующем году
28.12.2024 в 15:37
Глава Бурятии исполнил мечты семи детей
28.12.2024 в 15:15
Начальник Госавтоинспекции Бурятии поздравил автомобилистов с Новым Годом
28.12.2024 в 15:09
В Бурятии в этом году посадили более 26 миллионов деревьев
28.12.2024 в 14:57
В Бурятии владельца бензовоза заставили убрать вылившееся топливо
28.12.2024 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают женщину, злоупотребляющую алкоголем
Она может находиться в обществе бомжей
28.12.2024 в 16:11
В Улан-Удэ полиция задержала чиновника из мэрии

Он подозревается в превышении должностных полномочий

28.12.2024 в 15:43
В Бурятии владельца бензовоза заставили убрать вылившееся топливо
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
28.12.2024 в 14:41
В Бичурском районе у 38-летнего водителя изъяли марихуану
Мужчина вместе с приятелями приехал в республику из Забайкальского края
28.12.2024 в 14:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru