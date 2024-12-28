Неосторожность при курении погубила жителя Бурятии

Пожар с трагическим исходом случился сегодня утром в селе Кырен Тункинского района. О возгорании жилого дома в экстренные службы сообщили очевидцы. К месту происшествия направился личный состав 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.«В ходе тушения пожарные обнаружили 61-летнего мужчину без признаков жизни. 15 человек и 4 единицы техники потушили пожар в течение 40 минут на общей площади 30 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.