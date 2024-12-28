Жителя Бурятии убили сковородой

Гусиноозерский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть.Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему один удар кулаком по лицу и один удар в область левого плеча. Затем, схватив металлическую сковороду, злоумышленник с силой треснул ей по голове жертвы. Травмированного мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.Постановление суда еще не вступило в законную силу, обвиняемый уже обжаловал его.