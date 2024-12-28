Происшествия 28.12.2024 в 13:46
Еще один человек погиб на пожаре в Бурятии
Возгорание случилось в квартире на улице Гагарина в Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
Минувшей ночью пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Гагарина в Улан-Удэ.
«На момент приезда огнеборцев горела квартира на втором этаже, наблюдалось плотное задымление в подъезде. Пожарные по лестничному маршу спасли двух человек, еще 6 человек эвакуировали. В горящей квартире звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину без сознания. К сожалению, врачи констатировали его смерть. Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
Напомним, сегодня утром в селе Кырен Тункинского района на пожаре погиб 61-летний мужчина. Причиной возгорания в его доме стала неосторожность при курении.
«На момент приезда огнеборцев горела квартира на втором этаже, наблюдалось плотное задымление в подъезде. Пожарные по лестничному маршу спасли двух человек, еще 6 человек эвакуировали. В горящей квартире звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину без сознания. К сожалению, врачи констатировали его смерть. Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
Напомним, сегодня утром в селе Кырен Тункинского района на пожаре погиб 61-летний мужчина. Причиной возгорания в его доме стала неосторожность при курении.
Тегипожар