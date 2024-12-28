В Улан-Удэ осудили супермошенницу

Сегодня, 28 декабря, в столице Бурятии завершился судебный процесс в отношении мошенницы Алины Банзаровой. 33-летняя женщина зарабатывала на жизнь тем, что выманивала деньги у доверчивых людей, обещая им баснословные доходы. Этим делом она промышляла долгие годы и, казалось, что Алина так и будет всегда выходить сухой из воды. Однако сколько веревочке не виться, а конец будет.

Об осужденной известно, что она родилась в Читинской области (ныне Забайкальский край). Не замужем, детей нет. Самозанятая.

- Обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Признать виновной. Назначить 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - зачитала судья Октябрьского районного суда Улан-Удэ приговор в отношении мошенницы.

Помимо отбывания наказания в колонии, осужденная должна вернуть своим жертвам деньги, которые она у них выманила. Всего мошенница должна вернуть пострадавшим более восьми миллионов рублей.

Мошенницу взяли под стражу в зале суда. Она может обжаловать решение судьи в Верховном суде в течение 15 суток со дня вынесения приговора.

Что касается потерпевших, в целом люди довольны, что мошенница отправится в заключение, однако надеялись на более строгий приговор.

- С Алиной я познакомилась в ноябре 2022 года. Она должна мне вернуть 245 тысяч. Считаю, что дали ей мало. Прокурор запрашивал девять лет. Хотелось бы, чтобы так и дали. Радует, что изолируют от общества, потому что она опасна для людей. На судебных заседаниях отмалчивалась и даже тогда, когда были прения, она, согласно ст.51 Конституции РФ, не стала давать показания против себя. На заседаниях она говорила, что люди сами деньги ей давали, чуть ли не умоляли взять их, - рассказала Дина, одна из пострадавших от рук мошенницы.

Внук другой пострадавшей от действий аферистки также не очень доволен мягким, по его мнению, приговором.

С помощью обмана она также втерлась в доверие к 70-летней женщине, которая по вине мошенницы осталась без единственного жилья.

- У бабушки из-за всего случившегося было два инсульта, сейчас у нее плохое состояние, сама она не смогла прийти в суд. Помимо материального ущерба, Банзарова нанесла ущерб здоровью моей бабушки, моральному, психологическому состоянию. Я считаю, Алина очень легко отделалась. А еще непонятно, как она будет возвращать деньги… Моей бабушке она должна 1,3 млн, - рассказывает Никита, внук одной из потерпевших.

Напомним, с помощью обмана мошенница втерлась в доверие к 70-летней женщине, которая по ее вине осталась без единственного жилья.

- Бабушка рассказала обо всем далеко не сразу, она не хотела делиться. Я не знал, что бабушку провели. Бабушка сильная женщина, сама всегда все решала. Но вот так попалась… - добавил парень.

«Номер один» в своих публикациях подробно освещал истории о жертвах супермошенницы. Впервые мы рассказали о ней в феврале 2023 года, когда жертвы аферистки объединились, чтобы отомстить за сломанные судьбы. Счет обманутых аферисткой жителей Бурятии шел на десятки. Однако, пожалуй, самым циничным обманом со стороны мошенницы можно считать случай, когда она обманом лишила 71-летнюю пенсионерку жилья.

- Это было в 2019 году. Я пошла в магазин за продуктами, по дороге сорвала несколько объявлений на подъезде. Тогда было много таких повсюду. С телефонами агентств недвижимости, риелторов. Позвонила, почти сразу пришли люди. Риелторы предлагали мне помочь с продажей жилья. А еще пришла Алина с двумя мужчинами. Она мне влезла в душу, говорит, что этих людей давно знает, лучше будет, если продам квартиру брату работника МВД». У меня была шикарная квартира с евроремонтом в центре, я продать ее хотела за 1 млн 700 тысяч. Но из-за уговоров Алины продала за 1 млн 500 тысяч, - рассказывала Светлана «Номер один».

Женщина в итоге оказалась на улице – без квартиры, и без денег.





Фото: "Номер один"